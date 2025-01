ROG Ally X - Spoločník na cesty a nie len na to

Ste vášnivým hráčom, no nechce sa vám "vláčiť" so sebou ťažký notebook? Možno by ste mali zauvažovať nad novinkou od spoločnosti Asus, tou je ROG Ally X.

Herné zariadenia sa postupne dostávajú do popredia a výrobcovia sa snažia "naskočiť" na vlak a uchmatnúť si svoj podiel na trhu. Spoločnosť Asus nie je v tomto segmente nováčikom a prináša vylepšený model s ROG Ally s prídavkom X.

Balenie a špecifikácia

Prenosná herná konzola ROG Ally X sa predáva v peknej čiernej krabici s lesklými prvkami, kde je znázornený samotný vzhľad zariadenia. Vo vnútri nájdete okrem ROG Ally X, nabíjačku s USB-C konektorom a dokumentáciou. Nakoľko sa jedná a prenosnú hernú konzolu, potešilo by určite aj puzdro, ktoré si môžete dokúpiť. Čo by som určite zvažoval.