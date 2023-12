ROIDMI EVE CC – lacný a schopný inteligentný vysávač

Predstavenie

ROIDMI je pod-značka XIAOMI, ktorá ako vieme, vyrába veľmi dobré inteligentné vysávače, ktoré sú v našich končinách extrémne populárne. Trúfnem si povedať, že väčšina našich domácností má doma práve vysávač od Xiaomi. ROIDMI je lacnejšou alternatívou k drahším Xiaomi vysávačom. No napriek tomu, že sú ceny ROIDMI pomerne nízko, dá sa očakávať že tieto vysávače budú viac než dobré, či už kvalitou spracovania, softvérom alebo samotnou schopnosťou povysávať.Ako dopadne v teste 300 Eurový vysávač so zbernou nádobou a možnosťou vysávať aj mopovať v jednom?

Čo sa týka balenia samotného, tak by ste ani nepovedali, že ide o niečo lacnejšie. V príslušenstve nájdete náhradný filter, mopovaciu handričku, náhradný postrannú rotačnú kefu a dokopy 5 vreciek na nečistoty (jedno vrecko je už v zbernej nádobe). V balení je teda všetko čo potrebujete aj do budúcna. ROIDMI EVE CC je vysávač so zbernou nádobou, čo znamená, že nijak nemusíte povysávane nečistoty ručne vysýpať do koša. Vysávač jednoducho sa jednoducho po dovysávaní pripojí na stanicu aby sa dobil a zároveň stanica vytiahne všetky nečistoty z vysávača.