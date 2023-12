Silverstone IceMyst 360 – tak s týmto uchladíte akúkoľvek dosku, aj CPU...

Predstavenie, špecifikácie

Na poli AiO chladičov sa čoraz ťažšie vymýšľa niečo inovatívne...Väčšina výrobcov sa drží klasiky resp. CPU bloku čo dobre vyzerá, možno pridajú displej a tým to je aj vybavené. Máloktorý výrobca rieši najväčšiu slabinu AiO chladičov a tým je airflow okolo napájania dosky. Výrobca, ktorý na toto myslel asi ako prvý bol Cryorig so svojím Ačkovým line-upom (A40, A40 ultimate, A80), nasledoval Arctic so svojím Liquid Coolerom, či Asus s Ryujinom. Cryorig priznal externý ventilátor úplne, Arctic a Asus sa snažili ventilátor schovať čo najviac.

Teraz tu máme výrobcu resp. AiO chladič, ktorý otvorene rieši problém chladenia dosky a samotné riešenie je elegantné, nevídané a popravde aj vizuálne perfektné – jedná sa o chladič IceMyst z dielne Silverstone.

V čom je elegantné? Prídavné ventilátory na chladenie, pridávate na CPU blok v hocijakom množstve, pričom ich viete rotovať po svojej osi.

V čom je nevídane? V samotnom prevedení a ľahkosti inštalácie...

V čom je vizuálne perfektné? Aj keď je primárnym cieľom chladiť tie časti dosky, ktoré potrebujete, rotáciou troch prídavných ventilátorov si viete vyskladať „obrazec“. Ventilátory sú navyše podsvietené, takže vizuálne bude toto vyzerať perfektne.

Prídavné ventilátory pod označením iMF70, majú veľkosť 70mm a výkonom 17,2CFM. Statický tlak je podľa výrobcu pri maximálnych otáčkach 2mmH2O. Otáčky viete nastaviť v rozmedzí 500-2800RPM. Popravde hodnota statického tlaku tu nie je príliš podstatná, keďže ventilátor nebude mať pred sebou nejaké prekážky.

Špecifikácie