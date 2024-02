Technológie NVIDIA: DLSS a ray-tracing pri tvorbe obsahu (2. časť)

V predošlom článku sme si ukázali, ako sa DLSS a ray-tracing v podaní NVIDIE podieľa na vylepšení zážitku v hrách. A to nielen po vizuálnej, ale aj výkonnostnej stránke, keďže nasadenie AI pomáha efektívne využívať výkon grafického procesora.

Tu sa otvárajú možnosti pre ďalšie využitie aj mimo herného priemyslu, ako je 3D rendering, grafický dizajn, úprava videa a fotografií, vizualizácie arichitektonických návrhov či streamovanie. Skrátka všade tam, kde sa pracuje s obrazom a vizuálnymi efektami.

NVIDIA Studio, testovacie zostavy

Práve NVIDIA Studio, resp. NVIDIA Studio Stack, je platformou, ktorá zahŕňa nástroje pre tvorcov digitálneho obsahu a vývojárov aplikácii v podobe rôznych API a SDK. Spadajú sem aj ovládače Studio Drivers, ktoré sú oproti herným Game Ready Drivers vyladené pre čo naväčšiu spoľahlivosť.

Z množstva aplikácii, ktoré sem spadajú vymenujem aspoň niektoré. Nájdete tu aplikácie na prácu s grafickým dizajnom a fotografiami, teda legendárny Photoshop a Illustrator, aplikácie na úpravu videa Premiere Pro, DaVinci Resolve, aplikácie na tvorbu 3D a rendering ako 3ds Max, Maya, Blender ale aj streamovacie aplikácie ako OBS Studio či Xsplit Broadcaster.

Zoznam aplikácii je rozsiahly a nie je v možnostiach ani ambiciách tohto článku podrobne rozobrať každú jednu z nich. Na stránke NVIDIA (link) však nájdete tieto aplikácie aj popis funkcií, ktoré podporujú GPU NVIDIA.

Infografika (kliknutím zväčšíte), Zdroj: NVIDIA

Aby sme sa nebavili len v teoretickej rovine, tak na nasledujúcej strane si otestujeme a porovnáme niektoré efekty vo vybraných aplikáciách. Testoval som na rovnakých ako minule, teda notebookoch Gigabyte a Aorus. Pre zopakovanie uvediem opäť stručné zhrnutie základných parametrov a krátky popis notebookov - ak ste pozorne čítali predošlý článok, nasledujúce riadky môžete pokojne preskočiť.

Aorus 15 BSF

Prvým z dvojich testovacích notebookov je AORUS 15 BSF. Komu nie je značka AORUS úplne známa, tak dodám, že spadá pod spoločnosť GIGABYTE a zameriava sa na herný segment počítačov a komponentov. Základné špecifikácie uvádzam nižšie:

NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop GPU, 8 GB GDDR6

Intel Core i7-13700H (5 GHz, 6 P-cores / 8 E-cores)

16 GB DDR5 RAM

15,6“ QHD (2560x1440) LCD, 16:9, 165 Hz, DCI-P3

RGB podsvietená klávesnica

99 Wh batéria

2,39 kg hmotnosť

Hardvérovou výbavou sa notebook radí do vyššej triedy vďaka použitej karte GeForce RTX 4070 s 8 GB GDDR6 a procesoru Core i7-13700H. Osadená operačná pamäť má kapacitu 16 GB. Tu by som rozhodne uvítal vyššiu hodnotu, avšak s ohľadom na podporu až 64 GB by nemal byť problém s rozšírením. Výrobca siahol po rýchlom 165 Hz paneli s pekným rovnomerným podsvietením a veľmi dobrými pozorovacími uhlami. Telo notebooku je pevné kovové a zahrieva sa iba v prednej časti pod obrazovkou a po bokoch klávesnice, takže ani pri dlhšom používaní nie je nepríjemné na dotyk.

Jediná výčitka smeruje k chladeniu a jeho zvukovému prejavu. Stačí spustiť hoci nenáročnú aplikáciu alebo prehliadač a už sa ozve fučanie, ktoré sa ešte zintenzívni po spustení náročnej hry. Bohužiaľ, toto je typické snáď pre väčšinu výkonných notebookov v tomto rozmere, kde je potrebné do obmedzeného priestoru vtesnať výkonné komponenty. Tu je to však umocnené ešte nastavením ventilátora, ktorý pri miernej záťaži skokovo mení otáčky pokojne aj každú pol minútu. Na obranu Aorusu dodám, že sa rozhodne nejedná o najhlučnejšie chladenie, avšak pri používaní by som rozhodne odporúčal slúchadlá.

Gigabyte 15 MF

Špecifikácie:

NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop GPU, 6 GB GDDR6

Intel Core i5-13500H (4,7 GHz, 4 P-cores / 8 E-cores)

8 GB DDR5 RAM

15,6“ FHD (1920x1080) LCD, 16:9, 144 Hz

podsvietená klávesnica štandardnej veľkosti s numerickým blokom

54 Wh batéria

2,08 kg hmotnosť

Druhý z dvojice notebookov predstavuje cenovo dostupnejšiu alternatívu osadenú základným modelom RTX 40 série grafických kariet, teda RTX 4050 so 6 GB GDDR6 a procesorom Core i5 so štyrmi výkonnými jadrami a taktom až 4,7 GHz. Osadená operačná pamäť má kapacitu iba 8 GB, čo sa negatívne prejavilo aj pri testovaní hry Alan Wake 2 – bližšie si o tom popíšeme ďalej v článku. Opäť však nie je problém s upgradom a možné je osadiť až 64 GB RAM.

Telo notebooku je vyrobené z plastu, avšak pôsobí robustným a odolným dojmom, až som si v prvej chvíli myslel, že výrobca použil kov aspoň na vrchnej strane. Použitý displej dosahuje obnovovaciu frekvenciu 144 Hz. Jedná sa opäť o kvalitný LCD panel, ktorý netrpí na typické neduhy a má rovnomerné podsvietenie bez fľakov. Opäť nemôžem pochváliť zvukový prejav chladenia, aj keď oproti prvému testovanému modelu, má tento notebook príjemnejšie nastavený profil a v prostredí Windowsu a nenáročných aplikácii budete zväčša počuť pomerne znesiteľné šušťanie. Pri záťaži môžem opäť odporučiť iba slúchadlá.

Celkovo vo mne zanechali oba notebooky prijemný dojem, najmä čo sa týka mechanického spracovania aj použitých LCD displejov.