Thermaltake CTE C700 – keď potrebujete schladiť aj nemožné...

Po chladiči TT Toughair 710, tu mám druhý produkt od tejto firmy a to skvelú Mid skrinku CTE C700, ktorá je zameraná primárne na chladenie. Skrinka má otočený layout, kompotenty majú priamy prísun vzduchu z prednej a zadnej strany skrinky. Pridajte k tomu možnosť namontovať ďalšie ventilátory do spodnej a hornej časti a ak chcete, v skrinke si spravíte poriadny prievan.

TT CTE C700 - Predstavenie, špecifikácie

Hneď na začiatok poviem, že aj keď je CTE C700 Mid skrinka, rozhodne by mohla spadať aj do kategórie Big Tower. Rozmery skrinky sú 566,5 x 327,6 x 505,5mm (VxŠxH) a hmotnosť niečo málo cez 15 kilogramov. Hlavnou ideou skrinky je otočený layout s možnosťou priameho prísunu vzduchu pre GPU aj CPU. Z prednej strany a teda prísun vzduchu pre CPU môžu zabezpečiť 3x120mm alebo 3x140mm, či dokonca 2x200mm ventilátory. Pre GPU je to zase konfigurácia 3x120 alebo 3x140mm.

Celkovo som viete namontovať až 12 ventilátorov, neoficiálne sa viete vyhrať s konfiguráciou aj tak, že 200mm ventilátory dostanete aj do spodnej aj hornej časti ale o tom o chvíľu.