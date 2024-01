Thermaltake Level 20 - photoshoot

Thermaltake Level 20 nie je žiadna nová skrinka, na trhu je už 5 rokov. Táto skrinka vznikla na oslavu 20 narodenín Thermaltake a aj keď som túto skrinku vždy chcel otestovať, dostať sa k nej, aj kvôli cene nebolo jednoduché. Teda vlastne skoro až nemožné. Cena je doteraz šialená (1000 Eur)... ale nejde o obyčajnú skrinku, takže sa to dá pochopiť.

Po dotestovaní CPU chladiča Toughair 710 a skrinky CET C700 prišiel Thermaltake so zaujímavou otázkou...Či by som nechcel spraviť "Retro review" tejto skrinky. Zopár kusov Level 20 sa povaľovalo na sklade tak sme sa dohodli, že to bude minimálne zaujímavá skúsenosť porovnať túto skrinku voči novým moderným kusom.

Ale review chvíľu potrvá, tak aspoň zatiaľ zopár fotiek tejto ešte stále dizajnovo skvelej skrinky...

To, že Level 20 nie je obyčajná skrinka bude zrejmé ihneď. Balenie váži okolo 35 kilogramov a skrinka sa preváža na palete...

Pri vybaľovaní samozrejme pozor a skrinku sa určite nesnažte vytiahnuť von v tejto polohe...krabica musí ísť na ležato...

Vpravo vidno otvárací mechanizmus dvierok pre HDD. Rovnaký mechanizmus sa nachádza na spodnej strane dvierok. Každý časť skrinky, ktorá ide otvoriť má vždy dva kolíky.

Skrinka je doslova obrovská - 73cm na dĺžku, 68cm na výšku...Váha? 32 kilogramov

Všetky sklenené dvierka držia na pántoch aby neprišlo k poškodeniu....Zdroj je možné nainštalovať v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe

Skrinka je doslova obrovská ale pôsobí neskutočne majestátnym a skvelým feelingom...Kvalita spracovania je na jednotku aj ked priestor na zlepšenie by tu určite bol pri niektorých spojoch