Thermaltake Toughair 710 – nečakane dobrý

Dostať sa k produktom Thermaltake nám trvalo niekoľko rokov a popravde ak by sa nám nedostalo pomoc od HWcooling, asi by som stále hľadal kontakt kade tade a s veľkou pravdepodobnosťou bezvýsledne. Thermaltake kývol na spoluprácu a do redakcie dorazili hneď dva produkty - chladič Toughair 710 a skrinka CET C700 (recenzia príde neskôr). Dnes sa teda bližšie pozrieme na chladič a či vôbec v dnešnej dobe má šancu na úspech klasický dvojvežový chladič.

TT Toughair 710 - Predstavenie, špecifikácie



Toughair 710 je na prvý pohľad a vlastne aj po rozbalení, obyčajný dvojvežový chladič s dvoma ventilátormi. Žiaden nový prístup ku konštrukcii (Deepcool Assassin IV), či k ventilátorom. Thermaltake nevymýšľal – klasická dvojvežová konštrukcia so 7 heatpime trubicami s priemerom 6mm a dvoma 140mm ventilátormi. Keď sa pozriem na iné chladiče a chladič porovnám len takto, výkon by sa mal pohybovať na úrovni Noctua NH-D15 a Deepcool Assassin IV ale či tomu naozaj bude tak, sa dozvieme práve dnes.

Ešte dodám, že cena je stanovená na úrovni 100 Eur a kúpiť sa dá momentálne za rozumné peniaze len z Amazon a ešte jedného slovenského e-shopu (aspoň v čase písania recenzie).

Špecifikácie