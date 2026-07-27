ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) - Keď sa výkon stretne s odolnosťou

|Obrazovka
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13,3", 3K (2880 x 1800) OLED s pomerom strán 16:10, 0,2ms doba odozvy, Refresh Rate:60Hz, 400 nitov, 500nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1,07 miliardy farieb, Overenie od Pantone, Anti-reflection(AR) display, O 70 % menej škodlivého modrého svetla, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Dotyková obrazovka, (Pomer obrazovky k telu) 85%, S podporou stylusu
|Konektivita
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2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, podpora zobrazovania/napájania (rýchlosť prenosu dát až 40 Gb/s)
1× USB 3.2 Gen2 Type-A (rýchlosť prenosu dát až 10 Gb/s), 1× konektor napájania
1x 3,5 mm kombinovaný zvukový konektor
1x HDMI 2.1 FRL, Čítačka kariet micro SD 4.0, Support XG MobileGC34
|Ostatné
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Wi-Fi 7(802.11be) (Trojpásmový) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Verzia Bluetooth® sa môže meniť s rôznymi verziami OS.)
73 Wh, 4S1P, 4-článková lítium-iónová
Zabudovaný reproduktor
Zabudované mikrofónové pole
Technológia Smart Amp, N/A
FHD kamera s funkciou IR na podporu Windows Hello
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