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Prehľad cien 29. týždeň

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Ceny väčšiny komponentov sa za posledné týždne menili len mierne. Kurz dolára stúpol o 0,19%. Príjemné čítanie Vám praje Pavel Čech.


Kurz EUR/USD

Kurz dolára za posledné 2 týždne stúpol o 0,19% na 1,143$ za €. Bol to nárast o 0,002$. Sledované komponenty kolísali pod vývojom kurzu $.

 

 

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