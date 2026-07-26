Prehľad cien 29. týždeň

Pavel Čech 26.7.2026 Kapitoly článku Zobraziť celý článok 1 Kurz EUR/USD 2 Procesory 3 Základné dosky 4 Grafické karty 5 Pamäte 6 Pevné disky 7 Softvér Ceny väčšiny komponentov sa za posledné týždne menili len mierne. Kurz dolára stúpol o 0,19%. Príjemné čítanie Vám praje Pavel Čech. Kurz EUR/USD Kurz dolára za posledné 2 týždne stúpol o 0,19% na 1,143$ za €. Bol to nárast o 0,002$. Sledované komponenty kolísali pod vývojom kurzu $. 1 2 3 4 5 6 7 Pridať nový komentár You must have JavaScript enabled to use this form. Vaše meno Komentár Rady pre písanie Zverejniť
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