Fractal Design Refine – keď Fractal D. posúva svoje umenie o kus ďalej

Fractal Design by ste za výrobcu stoličiek rozhodne nepovažovali. Fractal Design je jednoducho známy predsa svojimi skrinkami či?
No toto už dávnejšie nie je pravda..Fractal túto domnienku rozprášil svojimi slúchadlami Scape, ktoré dokážu bezproblémovo konkurovať etablovaným značkám a zvuk z nich je naozaj parádny.
Ďalším produktom, ktorý má oveľa vyššie ambície ako by ste možno čakali, je stolička Refine.
Skúsenosti s ňou porovnám so SecretLab Titan – táto stolička je mimoriadne obľúbená u hráčov (doteraz aj u mňa...).
Fractal Design Refine – Balenie
Refine váži 25,7kg, čo je takmer na úrovni SecretLab Titan Evo, čo hneď na začiatok dokazuje, že s výberom materiálov si dal Fractal Design záležať. Po otvorení krabice nevyhoďte veľký čierny papier – z druhej strany sa totiž nachádza návod :)
Nejak do detailov asi ani nemusím ísť, čo je ako kde umiestnené – jednoducho všetko má svoje miesto, nič sa v krabici nehýbe a nepríde tak k poškodeniu stoličky samotnej.
Čo sa týka použitých materiálov, Fractal Design použil na základňu hliník, kostra stoličky je zase z polypropylénu/polyamidu (PP/PA), vystužený sklenenými vláknami (20–30%), opierky na ruky sú zase zložené z oceľového držiaka, hliníkového mechanizmu a plastového krytu.
Sedadlo a operadlo je vyrobené za studena vytvrdenej peny, hlavová opierka zase z pamäťovej peny.
Ako vidíte, všetko kvalitné materiály na ktorých sa nijak nešetrilo.
Fractal Design Refine – Montáž
Ak ste už skladali niekedy kancelársku stoličku, viete čo vás asi čaká... Ak ste aj doteraz nijakú neskladali, zvládnete to v podstate do 15 minút.
Do hliníkovej základne treba najprv nastrkať hubless kolieska alebo po slovensky povedané: kolieska bez stredového náboja. Tie majú zopár výhod a to, že vyzerajú na stoličke prémiovejšie ako klasické kolieska a sú na tvrdom povrchu o dosť tichšie. Ďalšou výhodou, ktorú som odpozoroval časom je fakt, že sa napríklad chlpy od mačiek nezachytávajú toľko ako u klasických, čo je vo finále hygienickejšie.
Do takto pripravenej základni, treba vložiť piest, sedadlo a následne oň pripevníte chrbtovú časť.
A práve pri pripevňovaní chrbtovej časti, som sa zapotil najviac, lebo jedna z vodiacich skrutiek nedovoľovala úplné zasunutie chrbtovej časti k sedadlu...Takže nastúpilo použitie väčšej sily a všetko zapadlo tam kam malo.
V podstate hotovo, sadnúť a začať stoličku nastavovať a zisťovať, čo ktorá páčka spraví :)
Fractal Design Refine – Sedenie
Fractal Design odporúča stoličku pre ľudí s váhou od 60 do 125 kilogramov. Po tom čo stoličku skúšala manželka, viem povedať, že kľudne na nej môžu sedieť ľudia aj s nižšou hmotnosťou ako 60 kilogramov. Jediný dôvod prečo Fractal Design odporúča 60 kilogramovú hranicu, je pravdepodobne kvôli odporu piestu a chrbtovej časti – pri nižšej hmotnosti nemusia fungovať úplne správne.
Hneď na prvý pohľad je zrejmé, že Refine nebude hocijaká herná stolička. Hlavný zámer okrem dizajnu ja aj zdravé sedenie – tvarovaná chrbtová časť a rovnako aj sedadlo hovorí o tom, že tu asi nebude dať rozťahovať ako na SecretLab Titan – ale o tom čoskoro.
Hĺbka sedadla sa dá posúvať efektívne o 5,5cm (42,5cm-> 48cm, pri mesh verzii 45->50,5cm) a jeho výška resp. výška celej stoličky v rozmedzí 47,5 až 59,5cm.
Tí, čo majú bolesti chrbta ocenia chrbtovú podporu, ktorá sa nastavuje v dvoch smeroch: výška (pohyb podpory je možný v 11cm dráhe) a hĺbka (špecifikácia uvádza 2cm, pocitovo to je aj viac ako oficiálne 2 cm). Keď si už nastavíte toto, stačí nastaviť výšku podpory hlavy, výšku opierok na ruky ich rotáciu, hĺbku a vysunutie do strany – štandard u väčšiny dobrých herných stoličiek.
Na záver sa už len rozhodnúť sa, či má byť operadlo pevné alebo sa hýbať smerom dozadu – ak zvolíte túto možnosť, spolu s operadlom sa bude nakláňať aj sedadlo, čo prispieva vo veľkej miere k celkovej výbornej ergonómii.
Ako to je teda so sedením? SecretLab Titan som používal takmer 6 rokov a keď porovnám Refine a Titan, musím povedať, že Titan vám dovolí sedieť, keď to poviem trocha nadsadene – na hulváta :) Hlavným rozdielom je väčšie a mäkšie sedadlo na ktorom môžete sedieť krivo, s nohami po zadkom alebo sa v ňom doslova vyvaliť.
Naopak Refine aj vďaka pevnému bočnému vedeniu sedadla, toto príliš nedovolí a som tomu naozaj rád. Po pár týždňoch musím povedať, že sa moje sedenie zlepšilo (aj keď to bolo sprevádzané bolesťami), chrbát ma bolí oveľa menej ako predtým a viac si uvedomujem ak robím niečo nesprávne.
Najdlhšie som si zvykal na kombináciu, pre mňa trocha tvrdšieho sedadla a malého odsunu sedadla od operadla. Ak by však bol odsun od sedadla väčší, verím tomu, že by som na Refine sedel stále zle a problémy s chrbtom by sa mi predlžovali.
Napriek tomu, že je toto herná stolička, zdravé sedenie tu je na prvom mieste.
Fractal Design Refine – Dizajn
Refine je o niečo subtílnejšia ako SecretLab, hlavne kvôli menej masívnemu operadlu, ktoré má v podstate hrúbku iba zopár centimetrov. Výhodu to má v menších priestoroch, kde stolička nepôsobí ako nejaký masívny blok niečoho... Ak vám nevyhovuje viditeľná konštrukcia stoličky, Refine vám nemusí na prvý pohľad padnúť hneď do oka. Do tejto kategórii som patril aj ja, pokým som nedoniesol do pracovne naspäť SecretLab stoličku a zrazu mi prišla nemoderná a zbytočne veľká...
To, čo nepôsobí úplne moderne na Refine je opierka hlavy, ktorá sa zasúva do stoličky – ak ju používať nechcete, v operadle ostanú viditeľné otvory. Navyše na uvoľnenie opierky, je na vrchu stoličky tlačidlo.
Škoda, že Fractal Design nesiahol po magnetickom riešení ako to spravil SecretLab.
Fractal Design ponúka Refine v 3 verziách – Fabric, Mesh a Alcantara. Fabric a Mesh sú zase dostupné v dvoch farbách a to v tmavosivej a bledej krémovej farbe.
Mesh verziu som vyskúšať nevedel, ale tu by som mal určité obavy, či sieťovina vydrží niekoľko rokov, ale verím tomu, že si toto Fractal poriadne otestoval – na látkové časti dáva totiž 3 ročnú záruku. Na mechanické časti dokonca 5 rokov.
Fractal Design Refine – Záver
Fractal Design opäť dokázal, že sa z neho stáva popredný výrobca herného vybavenia pre hráčov a dúfam, že sa čoskoro od nich dočkáme aj nejakého stola.
To, že Fractal Design vie vyrábať parádne skrinky už vieme dávno, chladiče vedia robiť tiež - aj keď v poslednej dobe sme od nich nevideli žiaden AiO, verím, že s chladičmi ešte prídu.
Nedávno rozšíril Fractal Design svoje portfólio o slúchadlá a stoličku. Slúchadlá sú perfektné, stolička takmer dokonalá...
Po vyše troch týždňoch používania stoličky viem povedať, že Refine napravil kopec neduhov, ktoré som pri sedení mal, častejšie si uvedomujem, keď zle sedím a navyše mi odišli niektoré bolesti chrbta, ktoré som mal.
K dokonalosti chýba o niečo mäkšie sedadlo – popravde nie som nijak vyberavý na neviem aké mäkké sedadlá ale...Samozrejme, toto je úplne individuálna záležitosť (rovnako ako nesadne každému rovnaké sedadlo na bicykli) a každému niečo sedí iné. Popravde sa asi nevyhnem kúpe nejakého tenšieho podsedáka.
No a na záver najťažšia otázka dňa: Refine alebo Titan od SecretLab?
Ako niekto kto mal neustále bolesti chrbta, by som jednoznačne odporučil Refine – dobrou stoličkou si môžete pomôcť a kade čo napraviť, navyše budete do budúcna predchádzať problémom. A keď teraz počas dňa bolesti nemám, tak sa pýtam kde bol Fractal doteraz :)
Ak však hľadáte stoličku, na ktorej môžete polo-ležať ako na gauči pri hraní, Refine asi nesplní vaše požiadavky na 100%... na to je popravde lepšia Titan.
Po dizajnovej stránke sa do pracovne alebo herne hodí jedna aj druhá stolička, záleží na vašich preferenciách.
Za mňa to však tento raz vyhráva Refine od Fractal Design.