Nissan Micra – vydarená „motokára“ do mesta

Nissan Micra - Predstavenie
Micra je jedno z tých áut, ktoré pozná kopec ľudí aj vďaka tomu, že to častokrát bolo a aj je, prvé auto začínajúcich vodičov a častokrát ideálne malé auto do mesta. Tento rok sa do predaja dostala 6 generácia, ktorá prichádza výhradne s elektrickým pohonom.
V predaji sú dve verzie – slabšia so 40 kWh batériou a výkonom 120 koní, s dojazdom 316km (podľa WLTP) a silnejšia s 52 kWh batériou a výkonom 150 koní - táto verzia má dojazd 414km, opäť podľa WLTP.
Ceny Nissa Micra sa aktuálne pohybujú na úrovni od 26.200 Eur až po 34.400 Eur pre najvyššiu výbavu.
Ja som mal na pár dní požičanú práve silnejšiu verziu...
18" disky, dodajú Micra ten správny šmrnc...
