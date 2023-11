Ako vznikajú kamenné planéty

Téoria vzniku planét podobných našej Zemi už dlhšie hovorila, že takéto planéty by mohli vznikať tak, že ľadom pokrytý materiál z oblastí vzdialenejších od materských hviezd je unášaný do bližších oblastí. Tak by sa materiál na kamenné planéty v protoplanentárnom disku presúval z oblastí kde vznikajú kométy, z večne zmrznutých oblastí do oblastí bližšie k hviezde, kde sa voda roztopí. Vodné pary na rozhraní oboch oblastí by sa mohli dať pozorovať v spektrách hviezd.



Až doteraz to bola len teória a spektroskopické pozorovania nemali dostatočné rozlíšenie aby ju potvrdili. Pozorovania štyroch protoplanetárnych diskov Webbovým teleskopom však túto teóriu práve potvrdili. O objave v dnešnom vydaní časopisu The Astrophysical Journal Letters informuje článok na tejto adrese.

Zdroj: iopscience.iop.org