Koniec jednej éry: Misia Gaia ukončuje svoju revolučnú púť mapovaním galaxie

Misia Gaia končí už zajtra! Bude však mať nástupcu!

Misia Gaia Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá po viac ako desaťročie mapovala našu galaxiu s nebývalou presnosťou, formálne ukončí svoje vedecké operácie 15. januára. Dôvodom je takmer úplné vyčerpanie pohonnej látky, ktorá umožňovala rotáciu a skenovanie oblohy. Gaia, vypustená v roku 2013, pôvodne plánovaná na päť rokov, bola vďaka svojim úspechom opakovane predlžovaná. Jej hlavným cieľom bolo vytvorenie najväčšej a najdetailnejšej trojrozmernej mapy Mliečnej dráhy, katalogizujúcej polohu, pohyb, teplotu a zloženie viac ako miliardy hviezd. Tieto dáta astronómom umožnili nielen pochopiť súčasnú podobu galaxie, ale aj rekonštruovať jej minulosť.

Gaia počas svojej misie dosiahla množstvo prelomových objavov. Sledovala pohyb hviezdokop, odhalila stopy dávnych galaktických kolízií, objavila potenciálne stovky mesiacov okolo asteroidov a identifikovala dve najbližšie čierne diery k Zemi, ktoré by mohli predstavovať dokonca novú triedu týchto vesmírnych objektov. Okrem toho Gaia neštudovala len našu galaxiu, ale aj jej okolie. Údaje z misie napríklad naznačili, že Malý Magellanov oblak, satelitná galaxia Mliečnej dráhy, by mohol byť v skutočnosti tvorený dvoma samostatnými galaxiami. Pozorovania Gaie presiahli pôvodné očakávania a umožnili vedcom študovať hviezdokopy ako celky a dokonca aj niektoré z najvzdialenejších kvazarov.

Hoci sa vedecké operácie Gaie končia, jej odkaz bude astronómiu ovplyvňovať ešte dlho. Dr. Johannes Sahlmann z ESA zdôraznil, že zatiaľ bola zverejnená len malá časť zozbieraných dát, a preto je plný rozsah dedičstva Gaie ešte nejasný. Kľúčové bude zverejnenie Gaia Data Release 4 v roku 2026, ktoré prinesie dáta z 5,5 roka pozorovaní a prinesie nové prelomové objavy. Konečné zverejnenie údajov za celých 10,5 roka pozorovania sa očakáva koncom tohto desaťročia. Všetky dáta z Gaie sú navyše verejne prístupné, čo otvára dvere k ďalším objavom pre širokú vedeckú komunitu. Úspechy Gaie inšpirujú aj budúce generácie vedcov k vývoju nástupníckych misií, ktoré budú pokračovať v posúvaní hraníc vesmírnej astrometrie. Napriek ukončeniu misie Gaia, ľudstvo neprestane hľadieť do hviezd. Pripravované Observatórium Vera C. Rubin bude katalogizovať miliardy hviezd a navrhovaná misia GaiaNIR, zameraná na infračervené žiarenie, by mala nadviazať na prácu Gaie a preniknúť hlbšie do roviny Mliečnej dráhy.

Zdroj: IFLScience,