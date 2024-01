McDonald's plánuje nasadenie umelej inteligencie! O jej presnom využití mlčí

McDonald's a Google uzavreli dohodu o spolupráci.

Umelá inteligencia sa postupne, ale isto dostáva do popredia vo všetkých možných odvetviach, nevynímajúc prevádzky s rýchlym občerstvením. Spoločnosť McDonald's bude pravdepodobne prvou na svete, ktorá sa rozhodla integrovať AI do svojich prevádzok po celom svete. Sieť reštaurácii nebude vyvíjať vlastnú umelú inteligenciu, ale uzavrela dohodu o spolupráci so technologickým gigantom Google. Čo plánuje spoločnosť McDonald's s AI? Bude pomocou nej schopná lepšie optimalizovať jednotlivé prevádzky, možno aj dohliadať na smaženie hranoliek, či automatizáciu? To nie je jasné, no k masívnemu nasadeniu umelej inteligencie má dôjsť už počas tohto roka.

Nasadenie AI zahŕňa aktualizáciu jednotlivého HW, ale aj SW a mobilnú aplikáciu nevynímajúc. Takto aktualizovaný systém by mal byť nápomocný aj manažérom jednotlivých prevádzok pri riešení problémov. Začínajú sa vynárať názory týkajúce sa nahradenia ďalšieho personálu "strojmi". Keďže už takmer každá prevádzka obsahuje kiosk, je teda menej potrebné mať personál za pokladňami. Nasadenie umelej inteligencie by teoreticky mohlo viesť ešte k väčšiemu zúženiu potreby personálu pre fungovanie prevádzky. Ďalšou otázkou je, ako by na takúto zmenu zareagovali zákazníci, keby im namiesto človeka odovzdal burger stroj? Ako sa bude riešiť reklamácia? To sú už ale úvahy zachádzajúce "ďaleko" do budúcnosti. Nechajme sa preto prekvapiť, ako budú prevádzky tejto populárnej spoločnosti s rýchlym občerstvením už tento rok vyzerať.

Zdroj: TheVerge,