Microsoft pracuje na vylepšení výkonu Windows 11

Microsoft začal postupne distribuovať aktualizáciu pre operačný systém Windows 11, ktorá cieli na zrýchlenie odozvy systému prostredníctvom krátkodobého zvýšenia výkonu procesora. Novinka je súčasťou balíka KB5089573 a je dostupná pre zariadenia s verziami 24H2 a 25H2. Podľa spoločnosti môže priniesť citeľné zrýchlenie pri každodenných úkonoch vrátane spúšťania aplikácií či práce so systémovým rozhraním.
Aktualizácia je oficiálne označená ako zlepšenie všeobecného výkonu. Microsoft konkrétne uvádza, že zrýchľuje základné prvky používateľského prostredia, medzi ktoré patrí ponuka Štart, vyhľadávanie alebo centrum akcií. Interné merania firmy hovoria o zrýchlení niektorých systémových prvkov až o desiatky percent, pričom napríklad zobrazovanie takzvaných „flyout“ okien môže byť rýchlejšie až o 70 percent a spúšťanie aplikácií približne o 40 percent.
Za týmito zmenami stojí technológia označovaná ako Low Latency Profile (LLP). Ide o mechanizmus, ktorý reaguje na interakcie používateľa so systémom a v prípade potreby dočasne zvýši frekvenciu procesora na maximum. Tento krok má eliminovať oneskorenia, ktoré vznikajú pri bežnom používaní, napríklad pri otváraní menu, vyhľadávaní alebo práci s kontextovými ponukami.
Na rozdiel od štandardného správania, pri ktorom procesor postupne zvyšuje výkon podľa záťaže, LLP využíva okamžitý „výkonový impulz“. Procesor sa prepne na maximálnu frekvenciu na krátke obdobie, zvyčajne jednu až tri sekundy, následne sa vráti na pôvodnú úroveň. Tento prístup má zabezpečiť rýchle dokončenie úlohy bez dlhodobého zvýšenia spotreby energie.
Microsoft zdôrazňuje, že nejde o neštandardné riešenie. Podobné optimalizačné mechanizmy využívajú aj iné moderné operačné systémy vrátane mobilných platforiem, macOS či Linuxu. Cieľom je zlepšiť subjektívny pocit rýchlosti systému, ktorý bol pri Windows 11 častým predmetom kritiky zo strany používateľov aj odborníkov.
Funkcia LLP je súčasťou širšej iniciatívy známej ako Windows K2. Tá predstavuje dlhodobejší plán Microsoftu na optimalizáciu výkonu a odstránenie slabších miest systému prostredníctvom viacerých postupných aktualizácií. Balík KB5089573 patrí medzi prvé aktualizácie, pri ktorých by mali byť zmeny priamo citeľné aj pri bežnom používaní.
Okrem samotného zrýchlenia prináša aktualizácia aj ďalšie menšie úpravy. Patrí medzi ne napríklad lepšia viditeľnosť využitia neurónových jednotiek (NPU) v Správcovi úloh, úpravy prihlasovania cez Windows Hello alebo zrýchlenie vyhľadávania, ktoré dokáže zobrazovať výsledky už po zadaní dvoch znakov. Microsoft zároveň uvádza aj zlepšenia stability pri práci so súbormi, USB zariadeniami a prihlasovacím rozhraním.
Dôležitým aspektom je spôsob distribúcie. Microsoft využíva takzvané kontrolované nasadzovanie, čo znamená, že funkcia nemusí byť aktivovaná okamžite po nainštalovaní aktualizácie. Používatelia tak môžu mať aktualizáciu nainštalovanú, no samotný LLP mechanizmus zostane dočasne neaktívny.
Aktualizáciu je možné získať prostredníctvom sekcie Windows Update v nastaveniach systému, konkrétne v časti voliteľných aktualizácií. V najbližších týždňoch by sa mala stať súčasťou štandardného bezpečnostného balíka, ktorý Microsoft distribuuje v rámci pravidelného cyklu známeho ako Patch Tuesday.
Pre pokročilejších používateľov existuje aj možnosť manuálnej aktivácie funkcie pomocou nástroja ViveTool. Tento postup však nie je oficiálne podporovaný a vyžaduje zásah do systémových nastavení cez príkazový riadok. Po aktivácii a reštarte zariadenia by mal byť LLP dostupný aj bez čakania na oficiálne sprístupnenie zo strany Microsoftu.
Zaujímavosťou je, že funkcia nemá vlastný prepínač v používateľskom rozhraní. Po jej aktivovaní funguje automaticky na pozadí bez možnosti manuálneho zapnutia alebo vypnutia. Microsoft ju tak prezentuje ako integrálnu súčasť optimalizácie systému, nie ako voliteľnú experimentálnu funkciu pre pokročilých používateľov.
Zdroj: Techspot,
