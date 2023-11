Microsoft vyjadril obavy, týkajúce sa čínskeho vplyvu na blížiace sa prezidentské voľby

Čína by podľa spoločnosti mohla ovplyvňovať voľbu voličov.

Spojené štáty americké budú už onedlho žiť prezidentskými voľbami, ktorými predchádzajú ešte takzvané "primárky", kde sa volia samotní kandidáti. Spoločnosť Microsoft vyjadrila obavy, podľa ktorých hrozí riziko manipulácie zo strany "zahraničia", presnejšie Čínskej ľudovej republiky. Technologický gigant zverejnil správu, ktorá by mala tieto obavy potvrdzovať. Za vytvorením správy presnejšie stojí Microsoft Threat Analysis Center - MTAC (Centrum analýzy hrozieb spoločnosti Microsoft). Bohužiaľ bližšie detaily zatiaľ chýbajú, nakoľko MTAC má na dokumente naďalej pracovať. Zatiaľ sa vie len to, že skupina sa zaoberá hrozbami naprieč svetom, ktoré by mohli ovplyvniť nachádzajúce prezidentské voľby.

Tvorca operačného systému Windows predsa len zverejnil aspoň niekoľko detailov, o čom by mala byť pripravovaná správa. Približne od marca tohto roku majú čínske hackerské skupiny spoločne s umelou inteligenciou vytvárať veľmi uveriteľný falošný obsah. Tieto obrázky majú byť na vysokej kvalitatívnej úrovni. Tvorcovia falošného obsahu mali údajne siahnuť po difúznom spracovaní obrázkov, vďaka čomu majú byť oveľa uveriteľnejšie. Obsah už mal zaujať nemalý počet používateľov sociálnych sietí. Spoločnosť Microsoft predpokladá, že Čínou platené hackerské skupiny majú naďalej pracovať na vylepšovaní svojej tvorby. Vďaka tomu má byť oveľa ťažšie zistiť, či sa jedná o realitu, alebo "fikciu". Panujú aj obavy zo strany spoločnosti, že kedy sa rozhodne Čína vziať "útok" na mienku voličov a bude manipulovať v oveľa väčšom meradle.

Zdroj: Neowin,