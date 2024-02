Prečo sme stále neobjavili inteligentný mimozemský život?

Podľa novej teórie môžeme hľadať mimozemšťanov na zlom mieste.

Astronómovia sa v súčasnosti zameriavajú na hľadanie stôp po mimozemskom živote v okolí vzdialených planét. Bohužiaľ zatiaľ bez výsledkov, aj keď sa objavilo pár náznakov, no tie čakajú na potvrdenie, alebo vyvrátenie. Každopádne, zatiaľ sme bez úspechu. Vedci sa preto pýtajú otázku, ktorú položil Enrico Fermi - "Kde sú všetci?". Za tým, že sme doteraz neobjavili mimozemský život môže byť to, že hľadáme zle. Teda vedci by sa nemali zamerať len na planéty podobné našej. Svoje samozrejme robí aj vzdialenosť medzi hviezdnymi sústavami, čo tiež komplikuje vyslanie signálu, ktorému cesta z bodu A do bodu B zaberie tiež nejaký čas. Nehovoriac o samotnom cestovaní medzi hviezdami, tobôž galaxiami.

Na problém s objavením čo i len jednej mimozemskej civilizácie sa rozhodol pozrieť futurista - John M. Smart. Ten svoju teóriu nazval - Hypotézou transcenzie a čo to znamená? Čím je rozvinutejšia civilizácia, tým je náročnejšia na energetické zdroje. Ale pekne po poriadku. Smart predpokladá, že civilizácie postupom času majú snahu o to, byť čo najviac efektívne. Tak sa namiesto kolonizovania ďalších svetov môže mimozemská civilizácia snažiť "natlačiť" do čo najmenšieho priestoru. Vďaka tomu má byť dosiahnutá vyššia efektivita, ale aj využitie zdrojov. Civilizácia sa teda bude snažiť dosiahnuť obdobu singularity (čiernej diery) a nie je vylúčené, že vysoko technologicky pokročilé mimozemské civilizácie sa môžu sústrediť práve v okolí čiernych dier.

Hyopotéza myslí aj na civilizácie, ktoré nemali "šťastný osud". To sú tie, ktoré sa "zastavili" v dobe kolonizovania cudzích svetov až nakoniec samé zanikli. Neprešli teda z tohto stavu do stavu sústredenia sa na "jeden bod". Futurista predpokladá aj to, že keď náhodou objavíme mimozemský signál, už po ňom nemusíme nájsť viditeľné stopy, nakoľko sa civilizácia mohla stať pre nás neviditeľnou, teda uzavretou do seba. Takéto civilizácie sa ženú za snahou pokroku, bez záujmu o okolitý vesmír.

Zdroj: IFLScience, Fandom,