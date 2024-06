Prielom vo vývoji superkondenzátorov

Vedci z Coloradskej Univerzity prišli s novým objavom, ktorý by mohol priniesť zásadný pokrok v technológii superkondenzátorov, čo sú zariadenia na ukladanie energie, umožňujúce veľmi rýchle nabíjanie. Skúmali, ako sa ióny pohybujú v sieťach poréznych materiálov. Doterajšie modely nedokázali simulovať pohyb iónov v mnohých póroch, to dokáže až nový model.



Tento prielom môže viesť k vývoju efektívnejších superkondenzátorov. Superkondenzátory, na rozdiel od batérií, môžu byť nabité za pár minút a majú dlhšiu životnosť. Hlavný autor výskumu Ankur Gupta a jeho tím upravili Kirchhoffov zákon, ktorý bol základom pre pochopenie prúdu v elektrických obvodoch od roku 1845, aby lepšie vysvetlili pohyb iónov v poréznych materiáloch. Ich výsledky môžu mať významné aplikácie nielen v elektronických zariadeniach a vozidlách, ale aj v elektrických sieťach, kde je potrebné efektívne ukladať energiu a rýchlo reagovať na meniace sa dopyty po energii.



Výsledky výskumu publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences nájdete zverejnené na adrese https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2401656121.

Ilustračný obrázok: Vybitý a nabitý superkondenzátor. Credit: Elcap, https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Elcap

Zdroj: PNAS