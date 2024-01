Skončí Sony s Xperiami?

Sony by sa malo zbaviť názvu Xperia.

Na čínskej sociálnej sieti Wiebo sa objavil príspevok od leakera známeho pod menom "ZACKBUKS" - 2008-2023 Xperia the best. Teraz je otázkou, čo to môže znamenať? Po zverejnení príspevku sa objavili názory, že by sa mohla japonská spoločnosť rozhodnúť pre masívny rebranding svojej divízie smartfónov. To by samozrejme nemuselo znamenať nič zlé. Predsa len Xperie sú tu s nami roky, ale držia sa celý ten čas takmer rovnakého dizajnu, nehovoriac o pomerne chaotickom značení, ktoré je kombináciou arabských a rímskych čísiel. Oveľa väčším "tŕňom v oku", je veľmi chabá softwarová podpora výrobcu v porovnaní s konkurenciou. Vďaka tomu značka Xperia už nemá práve najlepšie meno medzi používateľmi. V tomto prípade by spoločnosti Sony mohlo pomôcť zbavenie sa značky Xperia.

Bohužiaľ, je tu aj druhá alternatíva a tá nie je vôbec pozitívna. Tou je úplné opustenie trhu so smartfónmi. Japonský výrobca smartfónov sa totiž už dávnejšie rozhodol "zoštíhliť" svoje portfólio zariadení, nehovoriac o stiahnutí sa z niektorých svetových trhov. Spoločnosť sa viac-menej rozhodla orientovať na azijský trh. Je však možné, že sa im ani na domácom trhu nepodarilo presadiť, preto je možné, že spoločnosť Sony zvažuje po vzore juhokórejského LG, výrobu smartfónov ukončiť. To by bola škoda, nakoľko zariadenia tohto výrobcu nie sú technicky zlé a vďaka konzervatívnemu dizajnu v podstate vyčnievajú v rade. Treba však dodať, stále ide o úvahy a na to, čo presne znamená vyššie spomenutý "leak" si pravdepodobne ešte počkáme.

Zdroj: Wccftech,