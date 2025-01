Svetelný smog komplikuje pozemným teleskopom čo raz viac sledovanie nočnej oblohy

Svetelné znečistenie spôsobuje čoraz väčšie problémy!

Svetelné znečistenie ohrozuje prevádzku najväčších teleskopov sveta, varujú astronómovia. Dôvodom je plánovaná výstavba rozsiahleho komplexu obnoviteľnej energie v čílskej púšti Atacama, v tesnej blízkosti observatória Very Large Telescope (VLT). Projekt INNA Renewables Park, za ktorým stojí americký energetický gigant AES, by mohol negatívne ovplyvniť kvalitu pozorovaní. Generálny riaditeľ Európskeho južného observatória (ESO) Xavier Barcons upozorňuje, že projekt by mohol zvýšiť jas nočnej oblohy až o 10 percent, čím by sa znížila efektivita VLT a ohrozilo by sa pozorovanie slabých galaxií.

Citlivosť VLT umožnila prelomové objavy, ako napríklad prvé priame zobrazenie exoplanéty a odhalenie štruktúry kozmickej siete. Zvýšený jas oblohy by mohol tieto schopnosti vážne obmedziť. Projekt INNA, rozprestierajúci sa na ploche viac ako 30 km2 zahŕňa solárne a veterné farmy a zariadenia na výrobu vodíka. Podľa odhadov ESO by mohol do nočnej oblohy unikať toľko svetla ako mesto s 20 000 obyvateľmi. Tento fakt znepokojuje vedcov, ktorí poukazujú na to, že observatóriá VLT a budúci Extrémne veľký ďalekohľad boli strategicky umiestnené v odľahlých oblastiach Atacamy práve kvôli mimoriadne tmavej nočnej oblohe.

ESO neprotestuje proti samotnému projektu, ale proti jeho umiestneniu. Barcons navrhuje presun komplexu o 50 kilometrov ďalej od observatória, čím by sa problém vyriešil. Zároveň žiada prísnejšiu právnu ochranu nočnej oblohy v Čile, najmä v okolí observatórií. Spoločnosť AES Chile uviedla, že projekt je v počiatočnej fáze a čaká na schválenie. Zdôraznila, že „zapojenie komunity je najvyššou prioritou“. Osud jedinečných podmienok pre pozorovanie vesmíru v Atacame tak zostáva otvorený.

Zdroj: Techspot

Zdroj obrázku: Perplexity AI