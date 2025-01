Ultratenký iPhone Air má prísť koncom roka 2025, na skladací iPhone si ešte počkáme!

Zatiaľ sa jedná o dohady a fámy, ale čo ak?

Spoločnosť Apple, známa inováciami, zatiaľ zaostáva v segmente skladacích smartfónov, kde konkurencia ako Samsung a Huawei už roky zdokonaľuje svoje modely. Hoci sa očakáva, že Apple v budúcnosti predstaví svoje skladacie zariadenie, analytici predpovedajú, že k tomu dôjde až o niekoľko rokov. Medzitým sa fanúšikovia môžu tešiť na nový ultratenký model iPhone Air, ktorého príchod je naplánovaný na druhú polovicu roka 2025. Tento model by mal priniesť revolučný dizajn s hrúbkou len 5,5 mm v najtenšej časti. Extrémna tenkosť si však vyžiada aj určité kompromisy, ako napríklad absenciu fyzickej SIM karty a potenciálne aj menšiu batériu a menej fotoaparátov.

Podľa analytika Ming-Chi Kuo je projekt skladacieho iPhonu stále len v počiatočnej fáze plánovania, hoci sa o ňom hovorí už takmer desať rokov. Na druhej strane, príchod ultratenkého iPhonu Air sa zdá byť oveľa bližšie. Tento model by mal byť mimoriadne tenký, čo by mohlo viesť k zúženému dizajnu alebo zaobleným hranám. Kvôli minimalizácii hrúbky sa uvažuje o vynechaní fyzickej zásuvky na SIM kartu a prechode výlučne na eSIM. Toto riešenie by mohlo naraziť na problémy na trhoch, ako je Čína, kde sú fyzické SIM karty stále bežné. Okrem toho sa špekuluje o menšej batérii a menšom počte fotoaparátov, čo je daň za extrémne tenký profil zariadenia.

Okrem informácií o ultratenkom iPhone Air a skladacom iPhone sa objavili aj správy o plánoch spoločnosti Apple oživiť predaj novým iPhonom, ktorý by mal byť cenovo dostupnejší ako modely Pro. Špekulácie o skladacích zariadeniach Apple kolujú už od roku 2016, no doterajšie správy naznačujú, že projekt čelí opakovaným oneskoreniam. Najväčšou výzvou pre Apple je návrh odolného skladacieho pántu a obrazovky, s ktorými majú problémy aj výrobcovia so skúsenosťami v tejto oblasti, ako napríklad Samsung. Dodávky iPhonov v Číne zaznamenali pokles a predpokladá sa aj globálny pokles dodávok v prvom štvrťroku 2025. Napriek tomu sa očakáva, že Apple v marci uvedie na trh iPhone SE 4, ktorý by mohol obsahovať funkcie Apple Intelligence. Zatiaľ však existuje len málo dôkazov o tom, že by tieto funkcie mali výrazne ovplyvniť predaj.

Zdroj: Techspot,