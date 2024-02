Universal Music končí s TikTok-om

Hudobná spoločnosť sa rozhodla ukončiť spoluprácu s jednou z najväčších sociálnych sietí.

Sociálne siete sú pre mnoho spoločností spôsobom, ako zarobiť peniaze. To platí aj pre hudobné spoločnosti. Jednou z takých je Universal Music Group, ktorá sa rozhodla razantne zakročiť a intenzívne sťahuje hudbu z profilov spevákov, speváčok a skupín, ktoré zastupuje. Fanúšikovia hudobníkov na ich profiloch už nenájdu hudobné klipy. To sa má týkať napríklad - Tailor Swift, The Weekend, Drake, Billie Eilish a mnohých ďalších. Dôvodom, prečo tak hudobný gigant učinil je, že stroskotali rokovania medzi ním a sociálnou sieťou TikTok. Spoločnosť prevádzkujúca sociálnu sieť - ByteDance údajne chcela donútiť Universal Music k finančne nevýhodnej zmluve. Tá vraj mala finančne "podliezať" pôvodnú dohodu, čo sa hudobnej spoločnosti nepáčilo.

Universal Music Group sa preto rozhodlo zakročiť týmto spôsobom. Spoločnosť ďalej od sociálnej siete požaduje, aby v podstate stlmila všetky skladby, ktoré používajú "tiktokeri" vo svojich videách. To znamená, že ak používateľ nahral video, v ktorom použil skladbu od tohto hudobného vydavateľa, bude musieť byť "umlčaná". Dá sa to predstaviť aj tak, že ak sa "tiktoker" tvári, že spieva známu pesničku, teda len otvára pery podľa spevu, tak vo výslednom videu bude len otvárať pery bez hudobného "podmazu". Dá sa povedať, že tento krok v podstate pokazí niektorým ľudom videá a budú pravdepodobne musieť siahnuť po skladbách od iných hudobných interpretov, ktorých nezastupuje hudobný gigant.

Zdroj: Engadget,