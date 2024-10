Webbov teleskop ukázal zrelší ranný vesmír než sme si doposiaľ mysleli

Medzi najvýznamnejšie objavy teleskopu Jamesa Webba patria pozorovania, ktoré ukazujú, že ranný vesmír bol rozvinutejší, než sa doteraz predpokladalo. V rannom vesmíre objavil Galaxie, nesúce znaky omnoho starších galaxií, než bol vtedajší vek vesmíru. Teraz sa k týmto pozorovaniam pridalo ďalšie s podobným záverom.



Astronómovia využívajúci teleskop Jamesa Webba skúmali reionizáciu vesmíru, epochu, ktorá sa odohrala približne 1 miliardu rokov po Veľkom tresku. V tejto fáze sa prvotný vesmírny plyn, ktorý bol neutrálny, začal ionizovať pod vplyvom ultrafialového žiarenia mladých galaxií a supermasívnych čiernych dier. Nové pozorovania z Webbovho teleskopu spochybňujú doterajšie teórie o rýchlosti a rozsahu týchto procesov. Galaxie a čierne diery, ktoré vedci objavili, sa zdajú byť menšie a menej výkonné, než by bolo potrebné na spôsobenie tak rozsiahlej reionizácie. Tento rozpor naznačuje, že alebo v rannom vesmíre existovali ďalšie neznáme zdroje žiarenia, alebo proces reionizácie prebiehal dlhšie, než sa predpokladalo.



Nové dáta tiež ukazujú, že štruktúra ranného vesmíru bola komplexnejšia, ako sa doteraz myslelo, pričom väčšie galaxie mohli vzniknúť už skôr, než predpokladali modely. Táto práca je dôležitá pre pochopenie toho, ako sa vesmír premenil z temného a chladného miesta na ionizovaný stav, ktorý poznáme dnes. James Webb poskytuje astronómom bezprecedentné detaily o týchto galaxiách a ich okolí. Výsledky môžu viesť k revízii kozmologických modelov.



Článok zverejnený v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society nájdete na tejto stránke.





Obrázok: Credit: NASA, http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/sats_n_data/satellites/jwst_darkages.html

Zdroj: Monthly Notices of Royal Astronomical Society, https://doi.org/10.1093/mnrasl/slae086