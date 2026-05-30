Zamestnanec Google mal zneužiť prístup k dátam na nelegálne obchody

Americké úrady rozšírili vyšetrovanie prípadu, ktorý opäť otvára otázky o zneužívaní interných informácií vo veľkých technologických firmách. Federálni prokurátori v New Yorku obvinili softvérového inžiniera spoločnosti Google Michele Spagnuola z rozsiahleho podvodu, pri ktorom mal využívať neverejné firemné dáta na finančné špekulácie. Podľa obžaloby vystupoval na predikčnej platforme pod prezývkou „AlphaRaccoon" a na základe citlivých informácií dosiahol zisky presahujúce 1,2 milióna dolárov.
Prípad oznámil americký prokurátor pre južný okres štátu New York Damian Williams spolu so zástupcom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesom C. Barnacleom Jr. Spagnuolo, ktorý má talianske občianstvo a dlhodobo žije vo Švajčiarsku, bol predvedený pred federálnu sudkyňu Federálny súd. Podľa vyšetrovateľov ide o premyslenú schému, v ktorej obžalovaný zneužil prístup k interným systémom svojho zamestnávateľa, aby získal náskok pred ostatnými účastníkmi trhu.
Williams vo vyhlásení zdôraznil, že podobné prípady nie sú novinkou, no aj po desaťročiach zostáva princíp rovnaký. „Zamestnanci firiem nemôžu využívať dôverné informácie na osobné obohatenie," uviedol s tým, že takéto konanie podkopáva dôveru verejnosti v spravodlivosť finančných trhov. Podľa jeho slov Spagnuolo porušil nielen interné pravidlá spoločnosti Google, ale aj zákony, ktoré chránia integritu obchodovania.
FBI upozorňuje, že ide o príklad zneužitia privilegovaného prístupu k dátam. Vyšetrovatelia tvrdia, že obžalovaný mal k dispozícii interný nástroj Googlu, ktorý obsahoval citlivé a verejnosti nedostupné informácie o vývoji produktov či obchodných krokoch firmy. Tento systém bol jasne označený ako dôverný a zamestnanci, vrátane Spagnuola, boli povinní dodržiavať prísne etické pravidlá a zásady mlčanlivosti.
Podľa súdnych dokumentov si Spagnuolo v máji 2024 založil účet na platforme Polymarket, ktorá umožňuje stávkovanie na budúce udalosti. Krátko nato začal využívať informácie získané z interných zdrojov na uzatváranie stávok, ktoré sa týkali práve spoločnosti Google. V období od polovice októbra do začiatku decembra 2025 mal na tieto obchody nasadiť viac ako 2,7 milióna dolárov.
Kľúčovým momentom bolo zverejnenie informácií, ktoré predtým poznal len úzky okruh zamestnancov. Po tom, čo sa tieto údaje dostali na verejnosť a jednotlivé „predikčné trhy" sa uzavreli, zaznamenal jeho účet výrazný zisk. Vyšetrovatelia odhadujú, že čistý profit dosiahol približne 1,2 milióna dolárov, pričom rozhodujúcim faktorom bola práve výhoda neverejných informácií.
Obžaloba Spagnuola viní z porušenia zákona o komoditných burzách, z podvodu prostredníctvom elektronickej komunikácie a z prania špinavých peňazí. Každý z týchto skutkov nesie vysoké trestné sadzby, pričom v prípade uznania viny mu hrozí aj viacročné väzenie. O konečnom treste však rozhodne súd, pričom maximálne sadzby uvedené v obžalobe predstavujú len hornú hranicu stanovenú legislatívou.
Prípad bude riešiť špecializovaný tím prokuratúry zameraný na podvody v oblasti cenných papierov a komodít. Na vyšetrovaní sa podieľali aj experti FBI, ktorých prácu prokurátor Williams verejne ocenil. Podľa úradov ide o jasný signál, že orgány činné v trestnom konaní budú aj naďalej dôsledne stíhať prípady, v ktorých jednotlivci zneužívajú dôveru zamestnávateľov na vlastný finančný prospech.
Celá kauza zároveň poukazuje na rastúci význam predikčných platforiem, ktoré sa stávajú novým priestorom pre finančné špekulácie. Práve ich prepojenie s internými firemnými informáciami môže podľa odborníkov predstavovať riziko, ktoré si vyžaduje prísnejší dohľad.
Zdroj obrázkov: Unspalsh, Perplexity
