MOND získava ďalší podporný argument

Výsledky analýzy nových meraní gravitačnej anomálie pri nízkej akcelerácii podporujú modifikovanú teóriu gravitácie, konkrétne tzv. Milgromovú dynamiku (MOND, skratka z Modifikovaná newtonovská dynamika). Tieto výsledky pochádzajú zo štatistického skúmania binárnych hviezd z údajov misie Gaia Európskej vesmírnej agentúry. Výsledky ukazujú, že gravitácia medzi hviezdami je posilnená o približne 40 % pri akcelerácii nižšej ako 0,1 nanometra za sekundu na druhú, čo naznačuje odchýlku od Newtonovej gravitácie.



Napriek vetám v závere článku, kde jeho autor Kyu-Hyun Chae z kórejskej Sejong University hovorí, "It is striking that the gravitational anomaly agrees remarkably well with a Milgormian (MOND) gravity model." v preklade "Je až zarážajúce, ako sa gravitačná anomália pozoruhodne dobre zhoduje s Milgormovým (MOND) gravitačným modelom.", a tiež "It appears that Milgromian gravity is verified as a phenomenological model from current observations." v preklade "Zdá sa, že Milgromova gravitácia je zo súčasných pozorovaní overená ako fenomenologický model.", treba povedať, že táto odchýlka si vyžaduje pre úplné vedecké uznanie ďalšie potvrdenie.



Výsledky výskumu nájdete publikované v prestížnom vedeckom časopise The Astrophysical Journal na tejto adrese.





Ilustračný obrázok k MOND dynamike ukazuje Porovnanie pozorovanej a podľa klasickej Newtonovej teórie očakávanej rotačnej krivky galaxie M33.