Záhada troch stratených hviezd

Stratili sa tri hviezdy. Boli tam, a 50 minút neskôr po nich nebolo ani stopy. 71 rokov ich následného hľadania neprinieslo žiaden výsledok. To je záhada ako má byť 🙂



Hviezdy sa len tak nestrácajú, nie takto rýchlo. Toto je prípad pozorovania na observatóriu Palomar z 19 júla 1952. Opakované snímkovanie nočnej oblohy zachytilo o 8:52 trojicu hviezd, ktorá pri nasledujúcom snímkovaní o 9:45 už na snímke nebola. Tri hviezdy s magnitúdou 15 zmizli a pri opakovaných snímkovaniach oblohy v nasledujúcich desaťročiach tam už nikdy neboli.



Medzinárodný výskumný tím využil na pozorovanie tejto čati oblohy veľký 10,4 metrový teleskop Gran Telescopio Canarias. V období od 25. do 27. Apríl 2023 na ňom vykonal pozorovania, ktoré tiež v danej oblasti nič nenašli. Tieto pozorovania by zachytili hviezdy s jasnosťou 25,5 magnitúdy, teda približne 10 tisíc krát menej jasné ako objekty s magnitúdou 15. Ukázali tak, že ak hviezdy na danom mieste znížili svoju jasnosť, tak viac ako 10 tisíc krát.



Možných vysvetlení je viacero, zahŕňajú však nepravdepodobné kombinácie javov a situácia je ako hovoria autori článku stále nejasná. Jedno z možných vysvetlení je supernova náhodne práve "prekrytá" gravitačným šošovkovaním, ale v supernovy zvyčajne tak rýchlo svoju jasnosť nemenia.



Opis výskumu zaslaného do časopisu MNRAS nájdete v článku na arxiv.org.





Obrázok: Pozorovanie z Júla 1952, región s veľkosťou 3x3 arcmin. Credit: Palomar Observatory a článok arXiv:2310.09035v1

Zdroj: https://arxiv.org/pdf/2310.09035.pdf